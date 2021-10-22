城中城大樓火災致死傷慘重，高雄市社會局啟動一對一社工關懷慰問機制，住民接連幾天都在社工和警察的陪伴下，返回住處拿取重要物品，社工正積極協助住民申請補助作業，目前有55戶提出租屋補助申請（半年9萬元），已核准31人，核准後將盡速撥款，讓城中城住民能夠安頓下來。

而發生嚴重火警，各界善心人士欲協助受災戶紛紛捐款，高雄市社會局截至今天下午3時止，已收到城中城火災事故案指定捐款共計1萬279筆，總計2億3193萬餘元。

社會局表示，城中城住民接連幾天，在社工和警察陪伴下，返回住處拿取重要物品，只是目前整棟樓都停電，電梯停擺，只能一層一層爬上樓，但在上樓取物前，都必須確認身分才能進入，有行動不便的住民拜託鄰居幫忙拍房子照片，也有住民回到家，只看一眼就難過得說不出話。

社工及住民拿著手電筒，走在一片漆黑的通道裡，燈光所到之處已經看不見牆壁的原色，地上到處都是積水，每一步都伴隨著踩到雜物碎片的聲響，每一位社工一天大約要爬4到5趟11層樓的樓梯，手電筒還得緊緊握著，每一步都要更加注意安全，而住民即便艱難，也堅持要走到家門口。

沒有電梯，回家的路不容易，一位受傷不良於行的住民無法步行上樓，拜託同住7樓的鄰居上樓幫忙看一下房子，拍張照給他看，他說，自己沒什麼重要的物品要拿，只希望看一眼照片，感覺家還在，找回自己曾經住過的點滴回憶。

也有住民上樓找不到自己的寵物兔，透過社工協助才知道寵物兔已被救出來，另外，被救下的一隻寵物貓，目前由相關單位照顧，希望主人趕緊出面認領。

看到住民難掩悲痛心情，一旁的社工忍住難過的情緒，邊安撫著住民陪伴他們慢慢走下樓，社會局盼透過專業社工的陪伴，撐起及撫平住民傷痕累累的心，讓他們很快重見光明。