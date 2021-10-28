高雄一把火、大台北一場大地震，讓高齡老重都更重建的居住安全議題，再度成為話題。據最新統計，近年都更重建速度已從「區間車」變「自強號」，不過台北市還是得花上平均近200年、新北市更得花上近400年，才能達標重建30年以上老屋。

住展雜誌研發長何世昌今（28）日表示，高雄市日前發生「城中城」大火慘劇，大台北也出現罕見震度4級地震，部份老舊民房受損，老屋居住安全與重建議題，再度成為輿論焦點。

據住展雜誌統計推估，2017年~2021年約五年間，台北市成功重建（含都更、危老）的老屋戶數約17161宅，平均每年約3432宅。

據內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021年Q2台北市屋齡逾30年以上的老屋，共64萬2941宅；依前五年每年老屋平均重建速度計算，則全數老房子重建完成約需187.3年。

何世昌表示，北市近幾年來重建效率飛速前進，從「區間車」變成「自強號」；雖然目前仍需近2百年，但與最早時統計需近千餘年相比，老屋悉數重建所需時間已大幅度減少。

至於新北市，何世昌表示，雖然近年老屋重建速度已加快，但還是比台北市慢一點。

住展雜誌統計推估資料顯示，新北市2017年至2021年、約五年間成功重建的老屋戶數約9925宅，平均每年約1985宅。據內政部不動產資訊平台房屋稅籍統計，2021年Q2新北市屋齡逾30年以上的老屋共777360宅，老房子悉數重建完成約需391.6年、將近400年。

何世昌分析，北市菁華區老屋重建效率慢的原因，應該和「屋主分回期望值較高」有關。以信義、大安區來說，雖然房價水準高，建商多有意願想插旗重建，但卻是看得到、吃不到，主要是屋主普遍希望較高的分回條件，因此重建整合難度頗高，所以重建效率反而敬陪末座；信義區老屋重建完成需約426年，大安區則需339年。

何世昌認為，天災人禍等因素衝擊，喚醒國人重視居住安全議題，還有政府積極推動老屋重建，更為重建推了關鍵一把。接下來幾年，如果房市景氣續旺，且營造成本漲勢獲得控制的話，老屋重建可望持續加速。然而，屋主自己也要明白，關鍵「在你的鄰居」，而不是在自己或建商手上；只要同社區中反對戶稍多，再好的區段、再高的房價都無法成功重建。