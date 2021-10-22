殘念！味全龍新秀徐若熙22日本季最終戰，最終先發4.1局的投球中只再投出4次三振，本季三振數停在98，沒能達到單季百K的里程碑，無緣改寫高懸17年的本土投手紀錄。

徐若熙去年因傷僅在二軍出賽2場、投4局，今年迎來生涯首個完整球季，賽前出賽19場18場先發，拿到3勝7敗、自責分率3.05，投球局數76.2局，飆出94次三振。

今天徐若熙要挑戰土投單季最速百K，只要再投出6次三振，就能刷新林英傑紀錄，成為土投史上新人年單季最速百K的投手；聯盟土投新人年單季最速百K紀錄是2004年的林英傑，他用91.1局達成單季百K。

徐若熙首局三振掉王正棠，第2局再K掉姚冠瑋，3局上再連續三振王正棠、高國麟，單季三振數來到98，但第4局再碰上亂流，加上隊友失誤再丟2分且沒有三振，第5局他的球速更是明顯下滑，最後在1出局後被張進德敲安後被換下場，無緣改寫新猷。

徐若熙本季「關門」戰用82球，先發4.1局投出4次三振、3保送，被敲6支安打、失4分（2責失），退場時是敗投候選人。