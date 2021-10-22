美國前總統川普因鼓吹國會暴動遭推特與臉書停權後，決定自行創辦社群平台TRUTH Social，並透過與特殊目的收購公司（SPAC）「數位世界併購公司」（DWAC）合併上市，激勵後者股價狂飆。

川普媒體科技集團（Trump Media and Technology Group；TMTG）與空白支票公司「數位世界併購公司」（Digital World Acquisition Corp.；DWAC）20日宣布合併，以創立名為「TRUTH Social」的社群平台。

川普媒體科技集團表示，將在11月推出TRUTH Social的測試版，並在2022年第一季全面上線。

川普在宣布交易的新聞稿表示，「很高興不久後能在TRUTH Social分享我的看法，並且回擊科技巨頭。」

雖然這起交易缺乏諸多業務計畫細節，從管理團隊到詳盡的財務數據與預測等，但仍激勵在那斯達克掛牌的數位世界併購公司股價一飛沖天，21日盤中一度飆漲逾400％，終場升幅收斂至356.8％，報45.5美元。

以該收盤價計算，數位世界併購公司的市值達14.7億美元，較前一個交易日大增3.21美元。

數位世界併購公司21日的成交量超過4.77億股，成為那斯達克交易所最活躍的個股，並在Reddit等助長「迷因股」熱潮的網路論壇獲得關注。部分投資人在推特與投資社群媒體平台StockTwits發文和貼圖，祝賀數位世界併購公司股價狂飆。

部分投資人對於數位世界併購公司股價衝高感到訝異，也猜想漲勢能維持多久，畢竟如何創造獲利是TRUTH Social的一大問題。

研究公司SPACInsider創辦人馬文（Kristi Marvin）表示：「我從未見過這種景象，股價上漲純粹建立在希望與夢想之上。」