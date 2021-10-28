Sandy（吳姍儒）上個月證實婚訊，透露將於明年1月29日結婚，也首度公開與男友的同框照，常透過社群網站分享生活點滴的她，今（28日）凌晨曬出一張寶寶剛出生的照片，一度讓人以為她在暗示肚裡有喜，仔細一看才知道是她剛出生時的舊照，差點嚇壞一票網友。

Sandy凌晨在IG曬出寶寶剛出生的照片，上面還附上岀生證明，接著說明：「這是我出生的第一張照片，我在哭，我在哭，我猜我媽生完第一胎也在哭」，接著解讀自己姓名、外貌、性格帶給人的印象，更細數自己30多年來的生活點滴，更道出心裡話：「當時也只有50公分的嬰兒，從這討厭的世界汲取了多少養份，從總令人失望的人學到多少課題，從難以掌握的未來與過去長大」，但也強調：「你的一輩子，都有意義」。

眼見Sandy寫下一篇感性的文章，讓網友表示感同身受，紛紛留言：「生命不會是必須，但精彩會是完美」、「這篇文章真的是太有感觸了！好像把我的一輩子也寫了出來」、「每個人來到這個世界上都是值得被愛的」、「好棒好正能量的文章」。

Sandy之前已表態欲售出300坪咖啡廳，將心力轉往電商生意，又傳出對演藝圈工作心生倦怠，眼看吳宗憲有意移居上海從商，打算跟隨父親腳步減少圈內工作量，方便加速籌備婚事的進度。