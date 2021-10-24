雖然與緬甸軍政府結盟的政黨發言人出面敦促當局透過協商救國，軍政府仍拒絕與異議人士談判，包括被推翻的翁山蘇姬政府成員。

法新社報導，東南亞國家緬甸2月發生政變以來一直動盪不安，根據當地觀察組織的資料，鎮壓異己的行動至今已導致超過1100人喪命。

與軍方結盟的「聯邦團結發展黨」（Union Solidarity Development Party）發言人22日呼籲軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）與反政變者展開對話，以找出擺脫危機的方法。

但緬甸軍政府23日晚間表示，他們「不能接受…與武裝恐怖組織對話和協商」，這也包括由倒台的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府議員所成立的影子政府。

翁山蘇姬的全國民主聯盟（National League for Democracy）在2020年國會大選獲勝，但軍方稱選舉有舞弊之嫌進而於今年2月1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領袖翁山蘇姬與她所屬的全國民主聯盟多名領袖。

但奪權9個月以來，軍政府仍無法平息反對聲浪，國際社會也升高施壓，敦促他們與反對派展開對話。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1101024