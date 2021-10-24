(14：13更新)台北捷運由於6.5強震全線停駛，已經於1點44分恢復運行。

今天下午1點11分宜蘭發生6.5強震，北宜花震度達4級，震撼全台，而地震發生當下，網友紛紛在PTT上發文，由於地震太大，台北捷運把人趕出車廂，停開，台鐵也暫停行駛，高鐵也停開，讓網友嚇爆，「地震捷運趕人出去了，我要怎麼回家，要多久才會重開捷運啊」、「什麼鐵都停了」、「大地震怎麼可能正常繼續行駛」。

台北捷運公司在「台北捷運GO」APP通知旅客，發生4級地震事件，全線列車暫停營運，請依車站人員引導疏散。

台灣高鐵表示，因為受到南港至苗栗地區地震影響，導致部分列車延誤，南港至左營全部停駛，本公司已派員處理中，造成不便敬請見諒。

台鐵表示，目前蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄按4級辦理，竹南=彰化、民雄=嘉義按3級辦理。

不只三鐵，機場捷運也宣布全線列車停駛，桃捷公司表示，地震偵測系統顯示4級地震，桃捷公司行控中心指示全線列車立即停車，待5分鐘確認無異狀後，慢速行駛至各站並進行清車作業並展開車巡作業，預估約45分鐘，確認無異狀後將恢復正常營運。