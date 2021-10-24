周末假期，改裝車聚出遊卻擾民！南投警方指出，24日凌晨，百部車輛行經台16線名間路段，呼嘯而過，來回刺耳的排氣管聲，把附近睡夢中的居民吵醒，警方調查，這些駕駛當時是參加車聚活動，調閱監視器、掌握85輛車，將依《道路交通管理處罰條例》競技者，處3萬元以上9萬元以下罰鍰，至於車輛違法改裝部分仍進一步查明。

南投縣政府警察局指出，24日凌晨2點左右，台16線南投名間路段出現車聚，有住戶報案指稱，車隊呼嘯而過，半小時後又返回，噪音相當大，深夜行駛發出噪音擾人清夢，經警方調閱沿途監視器，計有85輛自小客車。

南投縣警局交通隊組長李安景說，車輛如果競速的話，可處3萬元以上9萬元以下的罰鍰，但是改裝車競速駕駛，且超速違法，將被視為危險駕駛，最危險也罰最高，可罰數千到上萬元不等。」

警方指出，任意跨越雙白實線變換車道行駛部分依法告發，另改裝車輛部分將函文主管機關監理單位通知車主強制驗車，噪音部分將與主管機關環保局，針對假日及改裝車出沒地點，規劃聯合稽查勤務，加強取締改裝違規車輛。

警方呼籲，目前南投縣有舉行「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動，很多遊客都會來南投觀光旅遊，但務必遵守交通規則，不要有違規超速、改裝車噪音等違規行為，以維社區安寧環境及其他用路人道路行車安全。