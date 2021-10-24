味全龍隊24日與中信兄弟大戰12局後，以2比2握手言和，此役後援3局投出4次三振、無失分的林逸達是此役球隊能立於不敗之地的關鍵人物，葉總表示，原本設定林逸達投完2局就達成任務，但他考量到林逸達是球隊想培養的先發投手，若之後王維中、林子昱休息後，他可能在今年也會先發。

葉君璋說：「他（林逸達）今天的表現我覺得滿不錯的，雖然球速沒有像一開始那麼快，但控球、各方面都有達到他想要的位置，這方面捕手的引導也是有幫助的。」

生涯首次獲選單場MVP的林逸達則表示，在延長賽上場並不會緊張，「因為上場前就把所有狀況想過一遍，我也不會設定要投幾局，就是教練交代給我，全力以赴，不要留下遺憾。」

至於「龍王」王維中僅投5局用80球、無失分退場，總教練葉君璋表示，這是原本就設定的局數，他坦言若是此役王維中無法投滿5局，可能就會在今天提早「關機」。

「因為他現在狀況已經到了臨界點，其實之前本來有考慮說，若他連5局都沒辦法完成，就讓他在今天結束（球季），直接休息。」最終王維中成功「達標」，也讓他獲得下一場出賽的機會，但葉君璋表示，會先讓他下二軍，休滿10天後再先發，但同樣只會先發5局。