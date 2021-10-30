交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，在全國多達18個縣市參與評鑑計畫中，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲評鑑優等；交通局長葉昭甫30日強調，水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等，顯示台中市自駕巴士推動成果備受中央肯定。

葉昭甫表示，市府自2018年起結合水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」願景，推動自駕巴士試運行計畫，2019年與鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團等國內產研頂尖業界，合作執行「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」，將自駕巴士自封閉場域轉往開放場域測試。

水湳自駕巴士市府於中科路及大鵬路約6公里路線運行，並開放民眾免費試乘測試。（台中市政府提供）

葉昭甫指出，在市府及合作廠商努力下，去年通過經濟部審查取得試車牌，於中科路及大鵬路約6公里路線運行，並開放民眾免費試乘，活動期間累計1512.8公里以上自駕運行里程，搭乘人次逾800人次，民眾搭乘後滿意度達90％以上，完成於市區混和車流道路運行、兩輛自駕巴士跟車及載客服務驗證。

葉昭甫強調，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫」榮獲交通部2019年度智慧運輸發展建設計畫評鑑優等；今年市府延續自駕巴士前期成果，也獲交通部補助辦理台灣大道導入自駕系統先期規劃，未來將持續朝自駕巴士商業運轉及提供大眾運輸接駁服務為目標邁進。