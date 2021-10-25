桃園市新屋區中山東路一家超商，25日上午10點多發生搶案，一名歹徒衝進超商內，先是開一槍示威，直接搶走保全欲放入提款機內的51萬8000元後隨即逃逸，目前已知現場包含店員及2名保全並無受傷，而楊梅警分局也立即成立專案小組，不排除歹徒早已鎖定保全公司行車路線及到達超商時間在外埋伏，目前積極追緝搶匪當中，據了解，被搶的超商對面，是施工中的派出所，搶匪見裡面沒有員警進駐，才下手行搶。
桃園市新屋區中山東路一家超商，25日上午10點多發生搶案，一名歹徒衝進超商內，先是開一槍示威，直接搶走保全欲放入提款機內的51萬8000元後隨即逃逸，目前已知現場包含店員及2名保全並無受傷，而楊梅警分局也立即成立專案小組，不排除歹徒早已鎖定保全公司行車路線及到達超商時間在外埋伏，目前積極追緝搶匪當中，據了解，被搶的超商對面，是施工中的派出所，搶匪見裡面沒有員警進駐，才下手行搶。
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