八仙塵爆、太魯閣號事件以及近期高雄城中城大火等重大意外，都造成大量死傷，引起外界質疑過失致死罪刑度過低，該負責的人不會被判到重刑，盼修法提高。立院司法法制委會今為此舉行公聽會，司法院贊成修法提高過失致死罪，法務部也表示，提高過失致死的法定刑有其必要性，也不違反比例原則。

根據現行《刑法》第276條條文規定，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。被外界質疑刑度太低，國民黨立委費鴻泰日前也問司法院能否調高刑度，司法院表達贊同。

法務部報告指出，實際上過失致死罪的射程極廣，而刑法上的故意也比一般人的理解更廣，並不限於直接故意，也包含間接故意。不論由實務或學說觀點，提高過失致死之法定刑有其必要性，並不違反比例原則，而行政院所提修法版本，符合明確性原則、罪責相當原則及比例原則，並兼顧人民期待。

司法院指出，就過失行為造成多數人死亡的法定刑度予以提高，司法院這此修法方向表示贊同；為兼顧憲法法律明確性原則及罪刑相當原則，立法時建議考慮單純以「死亡人數」作為加重刑罰的事由，可修正為「因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；因而致3人以上於死者，得加重其刑至1／2。」