澳洲當局拚提升疫苗接種率奏效，最大兩座城市雪梨和墨爾本如願鬆綁防疫限制，居民開始享受更多自由之際，政府著眼祭出COVID-19追加劑施打計畫，以防止疫情死灰復燃。

隨著澳洲成年人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗完整接種率來到近75%，當局逐漸將注意力轉移到追加劑上。澳洲全國施打計畫在2月啟動後，近87%的16歲民眾已經接種首劑疫苗。

疫苗施打工作小組負責人弗里文（John Frewen）今天告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp.），預計民眾接種第2劑後6個月，可以接種追加劑。

弗里文表示，澳洲免疫諮詢小組針對追加劑的建議即將公布，醫療工作人員、療養院和身障中心的住客和員工將優先接種追加劑。

在疫苗接種率快速提高之下，維多利亞州（Victoria）今天通報單日1461人確診，是近3週以來最低。新南威爾斯州（NSW）則通報294例染疫，確診數連續第4天呈現下降。

維州當局放眼29日鬆綁更多有關群聚和移動的防疫限制，首府墨爾本則在一週前結束疫情以來的第6次封城。新州首府雪梨已於兩週前解封。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1101025