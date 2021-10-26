2021年度北京香山論壇專家視訊會25日在北京香山頤和賓館召開。中國香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，全球秩序需要中美兩國的支撐，許多問題比如氣候變化和疫情等需要中美之間合作來解決。他也稱，中國有信心保持台灣地區的和平穩定，美國在該地區的意圖不會取勝。

綜合大陸媒體報導，2021年度北京香山論壇專家視頻會邀請到20多個國家和國際組織的50余位元知名專家學者，共同分析世界大勢、探究應對之策。會議主題為「堅持合作共贏 推進全球安全治理」，下設6個議題。

中國軍事科學學會會長、中國人民解放軍軍事科學院院長楊學軍參加開幕式，並發表致辭。他表示，當前，百年變局和世紀疫情交織影響，國際安全形勢繼續發生深刻複雜變化。面對日益嚴峻的全球安全挑戰，需要理性思考問題之源，務實探究解決之道。

楊學軍稱，本次研討會聚焦重大現實問題，期待各位專家坦誠對話交流，分享真知灼見，加強增信釋疑，凝聚合作共識，為攜手應對全球安全挑戰、共同維護世界和平穩定尋找新思路、探索新辦法、貢獻新智慧。

25日當晚開幕式結束後，研討會進行了第一、第二議題的研討。其中，會議第一節的議題為「大國關係與亞太安全」，美國前駐華大使芮效儉以及鄭永年等8名中外專家，圍繞如何推動大國良性互動、增進戰略互信，促進亞太地區安全和國際和平穩定等問題，進行深入探討。