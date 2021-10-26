據公開數據顯示，目前全球機器人1／3產量在大陸，上海則提供了全球約1／9的機器人產量，是大陸最大的機器人產業集聚區。這也推進大陸手術機器人相關產業的加速發展。今年有關手術機器人領域的融資金額近14億美元，A輪及A輪之前的早期融資項目占比60％，不乏6億美元（CMR Surgical）、1億歐元（eCential Robotics）等大額融資。

而今年1到4月，大陸骨科手術機器人領域也已發生至少5起融資事件，包含創傷、關節、脊柱等不同類型，醫達健康、心瑋醫療、先瑞達等企業紛紛向資本市場發起衝擊。

根據若斯特沙利文的資料顯示，2015至2020年，全球手術機器人整體市場規模呈現逐年增長趨勢。雖然2020年受疫情影響讓手術數量整體下降，但全球手術機器人市場仍保持近8％高增速，市場規模實現83.21億美元，2015至2020的年複合增長率達22.6％。

據21世紀經濟報導引述直觀復星CEO潘小峰表示，從2007年第一台達文西手術機器人正式引進大陸後，機器人手術累計總量已突破20萬例，裝機突破250台。尤其近兩年加速成長，凸顯大陸臨床實踐正醞釀臨床創新沃土，並逐漸推動成為全球醫療創新鏈上的核心環節。

潘小峰認為，這些需求和考量相信在「十四五」規劃中，國家相關部門會充分考慮，臨床需求將進一步釋放，不再僅局限於頭部醫院，而是將高品質的治療設備包含手術機器人向基層醫院普及。