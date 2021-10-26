華航（2610）宣示將於2050年達到淨零碳排放目標。華航為國內首家、全球第二家同時通過環境系統管理ISO 14001、能源系統管理ISO 50001雙認證的航空公司，並在今年通過溫室氣體最高等級查證標準，全面實踐國際企業永續發展治理標竿。

華航今年通過立恩威國際驗證公司 （DNV）以第三方公正角色的嚴謹檢核，獲得ISO 14064-1:2018溫室氣體查證最高標準「合理保證等級」聲明書。華航自2009年領先國內運輸業，導入完整ISO 14064-1溫室氣體盤查管理機制，每年盤查全球飛航用油與國內所有地面作業的溫室氣體排放量；今年進一步因應溫室氣體查證標準改版及利害關係人關切趨勢，擴大並優化既有作業，結合企業環境及供應鏈管理機制，針對主要排放熱點推動節能減碳管理。

為符合國際減碳管理趨勢，華航2020年已執行73項措施，其中地面作業溫室氣體排放量20623噸CO2e （二氧化碳當量)，高標超越基準年2009年排放減量38％之目標。華航也參與國際航空運輸協會 （IATA)、亞太航空公司協會 （AAPA)、天合聯盟 （SkyTeam）等國際組織環保永續議合作業，並訂下2050年達到營運活動淨零碳排放的目標，與政府、航管單位、油商、地勤業者等航空業產官利害關係者合作，共同爭取經濟、社會、環境等三贏紅利。

華航積極導入氣候相關財務揭露 （TCFD）作業架構，健全企業氣候變遷風險機會因應機制，並推廣環保旅程ECO Travel碳抵換計畫，常年入選道瓊永續指數成分股、富時社會責任新興市場指數成分股。