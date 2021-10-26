為提升半導體研究領域競爭力，並共同培育半導體產業專業人才，台北科技大學今(26)日與陽明交通大學簽訂「學術合作協議書」，將以產學研發及人才培育二大合作方向，配合「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」布局，聚焦次世代半導體產業發展重點。

北科大校長王錫福表示，北科大日前成立前瞻技術研究總部，以能源、人工智慧及半導體為三大發展範疇，攜手世界頂大、國際大廠組成研發聯盟，以實務研究課題為導向，建構以技職人才培育及實務產學研發為主的親產學環境，培養前瞻能源與永續、人工智慧科技及半導體設備與技術人才。

王錫福特別提到，北科大校友現職在台積電現職服務人數逾千人，於半導體領域創業的校友更有義隆電子董事長葉儀晧、瑞鼎科技董事長黃裕國、三合微科董事長劉立中、速博思董事長李祥宇等人。

王錫福指出，盼藉由結合北科大專精之機械、材料等製程及設備技術，及陽明交大與半導體業界的聯合開發經驗，將共同提升雙方的研究創新能力，開創國內半導體領域新局面。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大長期耕耘半導體與資通訊領域菁英人才培育，為台灣半導體產業建立穩固根基，引領台灣產業與經濟起飛。科技發展一日千里，半導體與資通訊產業現因系統性與交叉性的課題面臨極大挑戰，而人才是推動科技創新、提升產業動能的關鍵，故陽明交大積極推動「產學創新研究學院」，並於今（110）年獲教育部通過成立，將與台積電、聯發科技等七大高科技企業，以產學共創模式，共同培育下世代半導體高階研發人才，為未來中長期領袖人才養成與育成，奠定雄厚基石。

林奇宏說，陽明交大產學共創的精神，是重新規範與產業互動方式，將醫療領域「教學訓用」一條鞭概念導入產業界，有效使用業界人力進入人才培育的循環中，建立與產業長期且深化的合作夥伴關係。今與北科大簽訂學術合作協議書，期共同布局半導體產業教育，培育更多半導體產業菁英，齊心引領台灣產業邁向新藍海。