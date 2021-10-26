87歲游姓老翁去年不滿立法院長游錫堃倡議台美建交，陸續寄2封恐嚇信件，內容提及「叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」。桃園地院依恐嚇罪判游翁拘役40日，案經上訴，高等法院今駁回上訴，但考量游翁年事已高，游錫堃也具狀求情，予以緩刑2年。

游錫堃去年2月19日、3月2日陸續收到署名「游貴湘」的恐嚇信件，內文寫道「曾狂言摧毀三峽大壩的游錫堃，被人定義為再啟台海戰爭的台奸」、「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷」等語，並附上2萬元匯票，要求他趕快離開台灣。

游錫堃收到信後，擔心家人安危，報警處理；游翁到案否認犯行，辯稱他是出於「關愛」及一番好心，勸游錫堃停止台美建交，並暫時離開台灣，待和平統一後再回來，不是恐嚇。

一審桃院認為，游翁信的內容，一般人看到都會擔心家人安危，確有恐嚇意味，而游錫堃收到立刻請他的辦公室顧問報警，足認已心生畏懼，考量游翁已87歲，可依法減刑，游錫堃也同意法院從寬判決，依恐嚇罪判拘役40日，得易科罰金。

游翁提起上訴，高院審理期間，因游錫堃再次具狀表示：「游貴湘之行為雖出於對政治之關心，然亦應克制自身情緒，理性表達意見…惟念其年事已高，懇請法院依法從寬處理」，且游翁雖然否認犯罪，但坦承寄信事實，故予以緩刑。