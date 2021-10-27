聯發科(2454)法說報喜，光是前三季就已經大賺逾5個股本，且第四季力拚淡季不淡，對明年展望也持續樂觀，8家外資紛紛出具最新研究報告，多數看好聯發科前景燦爛，其中以美系外資的1400元目標價最高。

聯發科第三季合併營收為1310.74億元，季增加4.3%，較去年同期增加34.7%，主要是因為因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長；單季合併營業利益為292.87億元，季增加1.6%，較去年同期增加100.2%，單季淨利為283.61億元，每股盈餘為17.92元，續創歷史新高。

美系外資表示，聯發科第四季在WiFi 6和4G產品的支撐下，將可以幫助支持收入和毛利率，主要原因就是聯發科轉嫁代工成本的增長，預計第四季將會針對部分產品釋出新定價，聯發科在客戶和代工廠商中都擁有強大的定價能力，因此，預計聯發科第四季營收僅會下滑4%。另外，聯發科旗艦5G SoC(天璣2000)將被大陸所有主要的智能手機品牌採用，假設天璣2000晶片售價80~100美元，則其具有的競爭力足以獲得份額並保持混合ASP處於上升趨勢，且在晶圓產能緊張下，聯發科目前供應仍安全，將聯發科目標價由1280元調升到1320元、評等維持加碼。

第二季家美系外資表示，聯發科第三季業績表現符合預期，第四季儘管行動業務會出現季節性調整，但預計明年第一季在新的旗艦5G SoC帶動下，就可以看到復甦，儘管2021年5G銷售貢獻將超越50%，但明年在更高的滲透率和產品單價下，將實現穩健的增長和健康的盈利能力，更看好聯發科新5G旗艦 SoC在市場上具有競爭力，維持買進評等、目標價1400元。

第三家美系外資表示，聯發科第三季營運表現超乎預期，且持續看好第四季，加上強勁的2022年前景緩解了市場近期的擔憂，有鑑於長期產能供應產能吃緊，相信聯發將更努力於維持定價、盈利能力，而不是擴大市場份額，將聯發科目標價由1650元調升到1678元、維持買進評等。

第四家美系外資表示，聯發科法說會中調升全年營收成長達52%，且預計第四季毛利率持續維持高水準，儘管大陸的智慧型手機需求放緩，但聯發科在成本轉嫁上具有優勢，更重要的是，聯發科將享有5G技術升級潮，故將聯發科目標價由1208元上調至1373元、評等維持買進。

第五家美系外資認為，聯發科隨著旗艦 5G SoC的推出，並預計5G SoC平均售價在2022年上升，將實現健康增長，且5G滲透率持續成長下，看好聯發科旗艦天璣 2000明年出貨落在800~900萬套，有助於毛利率提升，維持加碼評等、目標價1200元。

日系外資表示，聯發科對第四季展望樂觀，預計聯發科的不錯的毛利率將維持到明年地基一，主要是估計成本上升的影響將從明年第一季中期開始，然而，預計聯發科毛利率將從2022年第二季度開始下降，另外，還必須面對高通潛在的競爭，維持聯發科目標價1030元、評等中立。

亞系外資表示，聯發科仍然看好明年前景，並預計原料短缺將繼續存在，但聯發科認為不同狀況將發生在不同產品線，比如手機SoC供需就多比WiFi SoC更平衡。儘管如此，聯發科仍然樂觀地認為，憑藉其SoC產品天璣系列在旗艦細分市場中佔據有利地位，還預計新興市場5G滲透率的提高可能會有所幫助明年改善公司的產品組合和平均售價，維持聯發科目標價1000元、持有評等。

歐系外資表示，儘管代工價格上漲，聯發科第三季毛利率仍保持穩定的46.4%，且儘管投資者對近期智能手機的需求持續擔憂，但聯發科第四季將針對部分產品價格進行調整，可望抵銷一些終端需求的疲軟，且2022年聯發科持續看好在高端智慧機的市佔率，維持買進評等、目標價1250元。

展望第四季，以美金對台幣匯率1比28計算，聯發科第四季營收預估在1206億~1311億之間，與前一季相比，約持平到下降8%，與去年相比，增加25%到36%。營業毛利率預估為47.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為25%±2%。用第四季營收預估的中位數計算，預期聯發科今年營收將較去年成長52%，毛利率也將達到46.4%，兩者皆優於三個月前營收成長超過45%，毛利率46%的看法。