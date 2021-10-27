時序進入霜降，大家開始感受到寒氣，風水命理專家邱彥龍提醒，雖然生肖屬兔、龍、雞、虎的人在霜降期間財運明顯增加，但因為太陽合相火星，又遇冥王星刑，所以這4個生肖跟家人要小心樂極生悲，謹慎防範意外，以免引來血光之災。

邱彥龍老師表示，霜降來臨溫度驟降，血壓容易出現問題，抑鬱症、精神疾病患者也容易在此時發作。天氣變冷，熬夜、酗酒的人腸胃會更容易出毛病，要注意胃食道逆流問題。另外，霜降時節骨頭也特別容易出狀況，風濕、骨頭神經壓迫跟骨傷舊疾者容易在此時復發，要小心意外骨傷、跌倒和車禍。

邱彥龍老師分析，霜降期間屬兔、龍、雞、虎的人財運最旺：

▍第一名：兔

屬兔的朋友，這段時間只要認真工作，就會有不錯的業績跟收入，記得先把心思放在主業上，有副業的人先緩一緩，才不會兩邊無法兼顧，陷入瞎忙的窘境。設定好目標，保持開心積極，就有機會讓財運暴增。

▍第二名：龍

屬龍的朋友，這段時間會有意外之財，客戶和夥伴也會帶來財運，但要注意交通意外與災難，尤其夜晚，要注意別在衝動下違反交通規則，否則將招來危險，多留意就可逢凶化吉，並讓財運倍增。

▍第三名：雞

屬雞的朋友，這段時間心想事成，會有福氣財，就是所謂天賜之財，但卻也容易因為意外導致小破財，建議去廟裡、寺院拜拜，消災招福，財運也會跟著來。

▍第四名：虎

屬虎的朋友，這段時間要調整心態，勿太著急，靠自己努力累積成果，就有機會賺得大財，如果想現階段就用強硬的手段去奪取財富，小心最終什麼都得不到。

邱彥龍老師提醒大家，《易經．剝卦．彖》曰：「不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。」在「霜降」陰氣長、陽氣衰的這段時間，是提升自己的好時機，保持平常心，知進退，順行自然之道，晚上10點過後盡量不要出門，就可避掉很多災難跟意外。