有些女生不僅長相出眾，而且感情與事業運佳，在職場上風生水起，無論到哪裡，總是眾人矚目的焦點，《搜狐網》近日分享3個天生是人生勝利組的生肖女，不只事業有成，而且家庭幸福，也容易成為他人嫉妒的對象。

1.生肖羊

屬羊女不僅外貌美麗，且非常有內涵，全身散發出知性美，做事慢條斯理，會想盡辦法將事情做到最好，因此工作上成就不凡，在人際交往方面，她們處事圓融，跟其他人相處時，屬羊女會營造出輕鬆氛圍，讓人很喜歡與她們做朋友，不只人緣佳，異性緣也非常好，如此完美的人生，也容易招人嫉妒。

2.生肖兔

屬兔女個性溫柔體貼，而且脾氣很好，無論對朋友還是情人，她們都不會無理取鬧，因此與她們相處時會覺得很舒服，再者，屬兔女非常注重自己的穿著打扮，出門時一定會好好打理自己，保持非常良好的形象，因此身邊也有不少追求者，相對的，由於桃花運佳，所以容易引同性朋友嫉妒。

3.生肖蛇

屬蛇女性格高冷，她們不但顏值高，且身材特別性感，也很有自己的穿衣風格，在群體中總是最亮眼的一位，不僅如此，她們很有藝術天賦，而且才藝樣樣精通，儘管她們個性冷酷，但卻總是給人一種神秘感，讓異性想接近她們，因此屬蛇女身邊不乏有追求者，桃花朵朵開也容易讓其他女性嫉妒。