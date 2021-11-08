今年入冬以來最強冷空氣襲台，本周的氣溫將會驟降，最低下探14度左右，命理專家小孟老師便在臉書發文，指出4個生肖的人天氣越冷財運就越好，其中生肖兔適合買彩券、投資，生肖羊和猴的人則正財運很不錯，有許多加薪的好機會。

第4名：生肖兔

屬兔的人今（8）日後，有機會因為投資房地產買賣而賺到不少錢，如果想要買股票或是彩券，也可以直接靠著直覺去買，畢竟好運到了，怎麼買都能夠賺錢。

第3名：生肖狗

屬狗的人在本周就是幸運之星，環境不好的現在，賺錢的機會本來就不多，不過你們總是能夠遇上這種機會，可能是身邊朋友介紹的，也可能是在路上走一走，就突然想到能夠賺錢的方法，不過這些都要等待機運到來，可遇不可求。

第2名：生肖羊

屬羊的人財運會從月中延續到月底，而且這股好運會落在你們的正財上，只要用心經營原本的工作，不要太好高騖遠、腳踏實地努力，就會有可觀的收入塞滿口袋。

第1名：生肖猴

屬猴的人在本周會脫胎換骨，過去的不順遂將隨著時間而逝，不但人緣、魅力都有所增長，身邊的好事也不斷發生，就連財運也非常不錯。在工作上，你們的加薪機率大增，上司主管對你們的印象變好、同事們也慢慢向你們靠攏；好康的東西、賺錢的機會或撿便宜的折扣，這個月都很容易發生，讓你們的收入增加、支出減少，銀行戶頭中的數字也跟著水漲船高。