有些人感情路坎坷，總是所遇非人，但也有些人外貌不一定最出色，但是個性溫柔好相處，異性緣不斷，《搜狐網》運勢專欄就點名4大生肖，天生桃花命，總讓異性忍不住想接近，感情運絕佳。

生肖狗：

生肖屬狗的人性格活潑開朗，為人聰明伶俐、很會察言觀色，天生就是交際達人，非常擅長與人打交道，尤其是他們嘴巴像抹了蜜一樣，能把對方哄得開開心心的，加上很懂得將自己優秀的一面展現出來，因此容易受到異性另眼相待，桃花朵朵開，感情經歷十分豐富。

生肖蛇：

生肖屬蛇的人外表高冷，不喜歡湊熱鬧，平時總是一副拒人於千里之外的樣子，但也正因為如此，屬蛇者身上的神祕氣息在異性眼裡，顯得獨具魅力，因此異性緣極旺，身邊更是不乏追求者示愛，都希望能與屬蛇的人進一步認識。

生肖龍：

生肖屬龍的人性格豪爽、真誠，相當有個性，也獨具個人魅力，加上他們工作能力強，在職場上很受器重，經常有晉升的機會，連帶收入也水漲船高。而這些在異性眼裡都是加分選項，所以身邊不乏有許多異性的追求與愛慕。

生肖雞：

生肖屬雞的人顏值不低，加上氣質出眾，所到之處都是眾人關注的焦點。加上屬雞的人性格外向、熱情、沒有心機，還特別樂意幫助別人，在異性眼裡是個極富愛心的人，因此身邊從來不乏追求者，一生都能受到愛情的滋潤，桃花運非常旺。