隨著天氣越變越冷，不少人就想吃火鍋暖身，不過無論火鍋還是燒烤，每次吃完身上都會沾味道，讓人覺得好尷尬。有資深家務達人就曾推薦，衣服若沾有食物的味道，可以利用浴室蒸氣除臭，分享4招去除火鍋味妙招，讓人不用洗衣服也能除臭。

若想去除身上沾的火鍋或烤肉食物味道，在進浴室洗澡前，可以將沾有異味的衣服掛到浴室裡，並開啟浴室的抽氣扇，利用洗澡時產生的蒸氣，能夠熏走食物臭味，之後放在浴室一晚即可去臭味，不過千萬不要讓水濺濕衣物。

假若衣物上味道依舊很重，衣服掛在浴室裡晾一晚的同時，可以開啟浴室抽氣扇，並將浴室門關上，更能有效消除味道，如果想縮短除味時間，可以用吹風機熱風吹衣服5分鐘，對於不同質料的衣服都有效，例如羽絨外套、西裝外套或是絨布衣物。

除了使用浴室蒸氣外，還可以用「檸檬汁、精油類噴霧」，取1到2滴檸檬汁或精油，加入200毫升清水做成噴霧，再將其噴到衣服上，並放到陰涼通風處1至2小時左右，就有除臭的效果，假若衣服味道較重，最好使用精油。

再來是「晾曬」，如果不急著處理，可以等到天氣好時，將沾有味道的衣服拿出來曬，能有除味的效果，另外還可在口袋裡塞用紙包的香皂，效果會更好；或與浸過白醋的毛巾並排晾曬，不僅可以除味還能消毒；另外，如果洗澡時忘了用蒸氣熏，可以選擇「蒸氣掛燙機」熨燙一遍，同樣也有除味效果。