許多人喜歡吃生魚片或壽司，台灣也越來越多家迴轉壽司店。就有網友好奇，「有人去迴轉壽司會拿轉盤上的甜點或小菜嗎？」貼文一出引起熱議，許多網友紛紛大讚壽司店的甜點好吃，被推坑後就回不去了。

一名網友昨(15日)在PTT上發文表示，大家去迴轉壽司店主要都是為了吃壽司，但轉盤上還會擺一些甜點和小菜，像是泡芙、蛋糕、飲料、啤酒、毛豆、花椰菜等等，原PO常常去吃壽司店看這些東西好久都沒人拿，感覺很少人吃，讓原PO感到好奇，「這些是誰會拿的啊？真的有人會拿蛋糕或飲料嗎？」。

貼文一出立刻引起熱烈討論，「昨天毛豆、海瓜子、布丁都拿了」、「真的沒人拿他幹嘛擺」、「有啊，我小孩會拿，他愛吃就好」、「會啊，青菜蘿蔔各有喜好」。

也有許多網友大推壽司店的甜點，「爭鮮乳酪蛋糕很好吃，但要吃店員剛冰箱拿出來的，某次公司同事推坑後就回不去了」、「看來你是不知道藏壽司和壽司郎的冰點有多好吃」、「甜點其實蠻好吃的耶」、「藏壽司的千層好吃爆」，「壽司郎的卡達那拉超好吃的，之前去吃會先點兩個再開始吃壽司，已經沒了」。