大家常說「撒嬌的女人最好命」，有些女生叱吒職場，很有自己的想法，看似個性強勢，不過她們在婚姻裡，懂得適時放軟態度，反而能占有優勢，《靈匣網》近日分享懂得示弱的5生肖女，因為她們會為了家庭和睦，而放軟姿態，減少不必要的爭執，讓家庭生活更加和樂、福氣滿滿。

1.生肖鼠女

屬鼠女非常機靈，鬼點子也特別多，遇到事情時，會想盡辦法完成，在職場上也很有魄力，勤奮努力且不服輸，非常懂得做人，回到家庭後，她們會收起強勢的個性，在老公和公婆面前，適當的示弱撒嬌，不僅能贏得對方的喜歡，自己也不用太辛苦，也因此很討長輩喜愛，屬鼠女與家人處得都非常好，家庭幸福和睦，自然能帶進好運。

2.生肖羊女

屬羊女很懂得照顧人，個性溫柔賢慧，而在工作上，她們做事能力佳，面對困難時，絕對會勇往直前，不輕易妥協，因此在職場升遷快，不過在婚姻裡，她們則會變成小女人，沒有職場中的果斷，也不會一意孤行，經常替伴侶著想，甚至把家人的感受看得更重要，為了家庭和睦，她們有時還會裝糊塗，多給家人一些體貼和關愛。

3.生肖豬女

屬豬女個性樂觀，凡事都往好的方面去想，對於生活要求也不高，只要家庭和睦，就是最開心的事情，在婚姻裡她們懂得示弱，甚至經常撒嬌賣萌，逗得老公哈哈大笑。而屬豬女一般運勢都不錯，很有福氣，無論遇到什麼事情，她們總是能樂觀看待，又懂得把握分寸，適當的示弱，容易贏得別人的信任與幫忙，人生道路走得更加順暢。

4.生肖龍女

屬龍女自帶貴族氣質，經常被幸運之神眷顧，因此做事通常都很順利，在職場上，她們有主見與魄力，因此工作上成就不凡，而在婚姻生活中，她們就會轉換成小女人在老公面前示弱，乖巧懂事的她們也受到公婆喜愛，而屬龍女不求大富大貴，只希望全家能快樂生活，在婚姻中扮演好太太、好媳婦的角色，自然福氣就會跟著進來。

5.生肖狗女

屬狗女情商非常高，凡事都會站在別人的立場去想問題，很容易贏得別人的好感，因此在工作上，也受到同事們的喜歡，而屬狗女很重視家庭，把家人看作自己的一切，對她們而言，就算再有錢及成就，沒有人能一起分享，就不算成功，因此她們會花精力照顧家人，為了家庭和睦，也懂得適時的示弱，不僅贏來更多福氣，也讓家人更依賴她們。