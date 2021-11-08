來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、牛、鼠、虎、兔的人本周運勢最旺，工作順利，心情愉悅，一整周喜事不斷。

▍1.生肖龍

屬龍人本周在求財方面能達成所願，賺錢會更順利。周一、周五「三合」，周二「六合」，這幾天在求財過程中會有不少驚喜，手頭寬裕，生活品質提升，上班族有機會加薪或拿獎金，創業者大賺特賺，有望擴大經營。

▍2.生肖牛

屬牛人本周好運連連，特別順遂。周二「三合」，周五「六合」，工作不會有意外發生，非常順利，只要努力就能有收穫，不會做白工。財運上會有偏財降臨，有機會獲得意外之財。

▍3.生肖鼠

屬鼠人本周人氣高，周一「三合」，周六「六合」，在良好人際關係的輔助下，將會獲得更多發展和賺錢的好機會，適合表現自己，若是積極求財，存款會迅速增加，名利財富可兼得，運勢蒸蒸日上。

▍4.生肖虎

屬虎人本周是心想事成的一周，周三「三合」，周四「六合」，日子越過越美好，收入穩定提升，職場上努力打拚，周三、周六有望看到成果，財富更上一層樓。生活中收支平衡，沒有經濟壓力，心情愉悅。

▍5.生肖兔

屬兔人本周喜從天降，笑口常開，周三「六合」，周四「三合」，事業運上升，能力得到長官認可，貴人相助，才華得以施展，賺錢比較輕鬆，適合存錢。周五有「紅鸞」桃花入命，單身者愛情運勢很不錯，有天賜良緣。

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