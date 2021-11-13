現代女性意識抬頭，女人不再只是待在家相夫教子，而是選擇出社會工作，擁有自己的事業，個性也相對較獨立，不過有些女生依賴性較強，喜歡與另一半黏在一起。《搜狐網》近日分享3個容易沒有安全感的生肖女，幾乎與另一半分不開。

1.生肖雞

有些屬雞女受到不幸童年的影響，因此變得比較沒有安全感，導致她們在感情裡，時常害怕失去另一半，對於她們而言，丈夫若不在她們身邊，屬雞女就會變得很不安，甚至感到很痛苦，就算只是短暫時間未見面也是如此，她們喜歡黏著愛人，跟隨對方去任何一個地方。

2.生肖鼠

屬鼠女內心較敏感，而且缺乏安全感，因此選擇交往對象時，對方一定是她們遇過最愛的人，對於她們而言，丈夫就是全世界，甚至無時無刻都在想對方，丈夫工作時，她們還會找各種理由去看望老公，甚至在同事面前秀恩愛，是別人眼中非常恩愛的模範夫妻，生活幸福，羨煞身邊朋友。

3.生肖豬

屬豬女個性天真浪漫，她們總是希望丈夫把自己當成孩子呵護，每天都想與對方黏在一起，就算丈夫要加班，她們也會想跟在身邊，希望能幫對方分擔解憂，不過若太常黏在丈夫身邊，也容易導致她們變得依賴性很強，建議生活還是要以自己為重心比較好，夫妻間相處也比較沒有壓迫感。