現代人喜歡「速食愛情」，看對眼就立刻「連結」，不過這種天雷勾動地火的愛，有時候來得快去得也快，《搜狐網》運勢專欄就指出3大生肖男，天生就是「癡情種」，拒絕速食愛情，一旦愛上就是一輩子。

生肖兔：

生肖屬兔的男性與生俱來就有強烈的責任感，加上毅力強大，一旦認定一個人之後，即便中間經歷不少波折，也不會輕易選擇放棄，因為屬兔男知道真愛難尋，面對得來不易的感情，他們會耐心進行磨合，絕對不可能也不允許自己變心辜負另一半。

生肖雞：

生肖屬雞的男性談感情相當專一，同時也非常有佔有慾，一旦愛上一個人之後，就會死心塌地的為對方著想和付出，但同時他們也會要求另一半同等的對待，不能有任何保留，否則屬雞男會感到非常不安，一旦他們失去安全感，就容易做出一些比較極端的行為。

生肖牛：

生肖屬牛的男性在感情中相當保守和忠誠，愛上一個人之後就會對另一半關愛有加，雖然不擅長表達自己滿腔的愛意，但是心思細膩的他們會盡可能在生活細節上做到滿分。即便戀愛失敗，屬牛男也會記住曾經的美好，但僅止於此，他們的重心會全然放在現任交往對象身上，毫無保留的愛著對方。