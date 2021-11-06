感情從來沒有道理可言，有些人熱情如火，遇到心儀對象就會放膽追愛，但也有人個性傲嬌，愛得不留痕跡，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，明明喜歡你，但就是故意不理你。

摩羯座：

摩羯座個性十分傲嬌，他們喜歡誰幾乎不會讓人察覺，外人完全感受不到他們內心洶湧的愛意，但摩羯座只是擔心弄得人盡皆知，其實他們對愛情還是有期待的，只是笨拙的不知道該怎麼做才好。加上摩羯座害怕談感情會讓理性的自己失控，所以會盡可能的把持住自己，故作高傲只是他們的保護色。

金牛座：

金牛座對感情十分內斂，但骨子裡卻相當悶騷，面對心儀對象，他們能夠將滿腔的愛意憋爛在肚子裡，就算釋出好感，也不會直球對決，而是小心翼翼到對方可能絲毫感受不到他的示好。加上金牛座社交方面相當慢熟、被動，對自己又沒信心，即便心裡喜歡得要命，但是往往嘴笨說不清。

天蠍座：

天蠍座是相當彆扭的一個星座，內心十分渴望感情，但是愛神來敲門，他們卻把握不住，或是因為太想抓住機會而弄巧成拙。天蠍座雖然外表高冷，但其實他們渴求愛情又害怕感情中受到傷害，如果對方的態度太過冷淡或是不夠真摯，天蠍座就會開始幻想最壞的結局，然後逼迫自己放下。