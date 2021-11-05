許多人在外地打拚，會選擇租房居住，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，租房子時除了要注意房屋新舊，還要觀察採光、格局和周遭環境，因為租屋處的風水也會影響運勢，若觸犯禁忌不僅不利於健康，還會招來霉運。

▍1.房子過舊

租屋盡量選新一點的房子，太舊太老的房子，住過的人比較多，裡面的氣場雜亂，對居住者容易產生不良影響，可能造成身體不適，財運不濟。但如果想租的房子各條件都不錯，也沒有安全隱患，只是太舊，那麼，可以在入住前，對房子進行一次深度清潔，最好能重新粉刷，更新家具、家電，就能改善舊屋的氣場。

▍2.採光較差

採光和通風對風水的影響很大，有些人為了省錢會租地下室的房間，這非常不利於運勢。地下室的房子陰氣較重，會造成居住者諸事不順，霉運不斷，做事常有阻礙，難成大事。所以，在租房時，要盡量選擇通風、透氣而且有對外窗的房間，房內能受到陽光照射為佳。

▍3.格局混亂

屋內格局也是影響風水的關鍵因素，如果一個大門正對窗戶、陽台，或者一進門就是廚房或廁所，客廳狹小而臥室寬敞，廁所在房子中央，這樣的設置不僅不便，而且還違背了風水原則，長期居住下去，不利於家人的運勢發展和身體健康，容易導致家中財進財出一場空，家人難有積蓄，常常會為錢財發愁，身體也會經常出現問題。因此，在租房子前，一定要選擇格局合理，戶型方正的房子，才會有助運勢發展。

▍4.周圍有煞

除了房子內部的環境，也要查看房子的外部環境，若房子的陽台、窗戶外有尖角對沖，或者被強光直射，或房子的周圍有垃圾場、殯儀館等地，都犯了風水禁忌。租住在這樣的環境附近，就會導致居住者的運勢受阻，財運不順，甚至還會遭遇意外災禍，造成錢財的損失，身體的傷害。

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