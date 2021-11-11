春節假期逼近民眾回台的防疫需求，目前現行的防疫旅館，台中市準備好了嗎？市議員蔡耀頡今天質詢說，有關旅館的數量、資訊觀旅局應該要以更公開易找的方式揭露，貼近民眾需求，莫讓劣幣逐良幣，觀旅局強調，將持續加強稽查日租套房並依法裁處，對於經裁處仍繼續經營者，除再裁處10萬至50萬元，也將停止供水供電。

蔡耀頡說，除目前合法防疫旅館，民眾如有居家檢疫需求，他的家人如以入住日租套房為替代方案，但台中市政府對日租套房並無相關的管理作為，目前為止中市日租套房共開罰37間，然這些違法的日租套房經一次裁罰後市政府就無後續監督改進作為，民眾仍可於各大訂房網站下訂入住。

蔡耀頡怒轟台中市政府視民眾生命財產安全於無物，日租套房就是有消防安檢不合格或其他尚須改進的問題才未合法，市府開罰後就無後續作為，未協助業者檢討改進，也未規定業者要限期改善，更有甚者業者只要更改名稱、負責人即可東山再起重起爐灶，假設將來事情發生，責任歸屬問題到底在誰？

蔡耀頡強調，市府應多為民眾權益著想，人民的生命財產安全是絕對不能妥協，並要求限期揭露日租套房地點，訂房網站的警示，訂定相關日租套房的管理規定等措施，讓民眾避開不安全的日租套房，也可避免業者以換湯不換藥的方式繼續違法經營，損害民眾權益。

觀旅局長韓育琪表示，截至10日台中市有41家居家檢疫替代所(防疫旅宿)，房間數2634間，該局將持續積極媒合旅館成立居家檢疫替代所，目前尚有4家申請中，預估11月底前將可增加近300間房；另為保障遊客住宿安全，觀旅局持續加強稽查日租套房並依法裁處，對於經裁處仍繼續經營者，除再裁處10萬至50萬元，也將停止供水供電。