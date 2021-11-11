春節將至，中央流行疫情指揮中心繼宣布10+4方案後，今進一步宣布在12月14日至2月14日期間新增7+7方案，即「春節期間入境檢疫方案」的第3方案，入境者若完整接種疫苗滿14天，後7天可返家檢疫，除入境、在防疫旅館或檢疫所期滿是採檢外，第10天仍須自費家用快篩，期滿前1天也得進行一次PCR檢測。

春節檢疫分成3方案，除了14天防疫旅館集中檢疫外，還有10+7、7+7方案。(指揮中心提供)

指揮中心5日公佈「春節期間入境檢疫方案」，允許同日入境的家人、同住者同住防疫旅館或集中檢疫所，但需依民眾意願並配合房型，單人房建議不超過2名成人同住。當時春節入境檢疫方案分為A、B兩種，其中A方案是14天都入住防疫旅館或集中檢疫所，入境時需依現行措施進行PCR檢測，檢疫期滿前（第12至14天）需接受PCR檢測，自主健康管理期間的第6至7天需以家用快篩探檢1次；

B方案則是10+4方案，前10天需入住防疫旅館或集中檢疫所，後4天可返家檢疫，但後4天需以1人1戶為原則，不過若是在防疫旅館、檢疫所同住者，返家的4天則可同住1室。另若同戶家人都已完整接種14天，也可1人1室。

今日指揮中心進一步宣布新增C方案，允許完整接種滿14天者進行7+7檢疫，即前7天在防疫旅館或檢疫所，後7天返家檢疫，但於入境時、在檢疫所獲防疫旅館期滿前1天需進行PCR檢測，陰性才可返家檢疫。另檢疫第10天也需自費家用快篩，期滿前1天也需再進行PCR檢測。不論是A、B、C方案，結束檢疫後，都需進入7天自主健康管理。