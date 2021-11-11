運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，夢見借錢、掉頭髮、飛機墜毀都是不祥之兆，建議做惡夢可先檢查臥室風水，另外要留意身體狀況，平時多和樂觀的人來往，放鬆心情，提升睡眠品質，自然就能遠離惡夢。

▍1.夢見借錢

不管是夢見自己借錢給別人，還是找別人借錢，都是不好的寓意，預示做夢者近期可能發生各種財務危機，甚至會影響到工作事業，同時破壞家人之間的關係。特別是夢到去銀行借錢貸款，就要更加小心，這表示近期的財產有可能會流失，所以最近要控制自己的消費，不要參與投資活動，小心虧損。

▍2.夢見掉頭髮

夢見掉頭髮代表近期經常焦慮不安，擔心自己的身體狀況，是典型的預示健康問題的夢境。因為「髮為血之餘」，夢見頭髮掉落，有生命力衰退之意，所以近期要留意自己的健康狀況，多注意飲食問題，早睡早起不熬夜，避免舊疾復發或產生新的疾病。

▍3.夢見飛機墜毀

夢見飛機墜毀乃不祥之兆，通常預示身邊的人可能會遇到危險，多有病災，又或者是代表自己會遇到困難阻礙、難以解決的棘手事情。總而言之，無論在現實還是在夢境裡，飛機墜毀都不是一件好事，所以夢見這種夢境，自己提前防範為佳。

【化解不祥夢境的秘訣】

有的人說做了噩夢起床最好不要把它說出來，有的人又說最好講出來才能化解，其實這些都是治標不治本。要化解夢境，還是得從源頭找起，比如檢查臥室的風水格局，看看有沒有頭頂橫梁、床對門等狀況，除了留意風水，還要注意自己的身體健康，常常無故做惡夢，往往是身體健康在預警。

除此之外，多與充滿正能量的人來往，平時也要放鬆心情，不要總是滿懷心事，心情好了，睡眠品質提升，也就能夠慢慢遠離不吉利的惡夢。

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