星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、雙魚座、射手座與人來往時沒有心機，又傻又天真，無論對誰都掏心掏肺，因此很容易被居心不良的人欺騙。
▍1.巨蟹座
巨蟹座無論是與人相處或看待事情往往只看表面，如果認定對方是朋友，根本就不會對他說的話存疑，他們性格單純又善良，常常把其他人想得太好，沈溺在自己幻想的世界中，很容易被有心人利用。而且巨蟹座太隨和，就算發現自己被利用了，如果不是損失特別嚴重，他們也覺得無所謂，只要不踩到他的底線，他都可以選擇配合對方。
▍2.雙魚座
雙魚座性格單純善良，對愛情有許多浪漫的幻想，因此在戀愛中常常被欺騙，他們很有同情心，而且很容易心軟，這點常常會被渣男、渣女利用，只要戀人裝可憐，就可以對他們予取予求，有時身邊的朋友要他們提高警覺，提醒他們對方可能在騙人，他們依然會固執己見，覺得朋友在多管閒事，等到受到傷害才知道自己被騙了。
▍3.射手座
射手座交友時完全沒有防備心，無論對誰都掏心掏肺，與大家打成一片，就算是認識不久的人，只要相處愉快，就會被他們視為好朋友，他們很講義氣，只要認定某個人就會相信到底，從來不對朋友說的話存疑，因此常常被居心不良的人利用。射手座又不會記取教訓，就算被騙還是不會改變自己的心態，因此往往會陷入被騙和信任的無限循環之中。
文章來源：星座巫師
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