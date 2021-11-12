印度神童阿南德（Abhigya Anand）過去多次精準預言災禍，因此受到各界關注，日前他曾警告9至11月全球問題將越趨嚴重，結果日本10日深夜就發生淺層地震，就連台灣也有感，緊接著2小時後換印尼也發生地震，種種巧合讓網友震驚「印度神童又中了！」

日本宮古島東南方太平洋10日深夜11點47分發生芮氏規模6.6地震，震源深度10公里，連台灣方面也有感，2小時之後，印尼伊里安查亞區於11日凌晨1點47分也發生芮氏規模6的地震，讓外界不免聯想阿南德曾預言9月至11月全球情況會更加嚴重，提醒大家必須為此做好準備。

而根據阿南德在10月發布的最新影片，明確指出12月10日後，全球情況會加劇，並有機會爆發3大危機，包括：能源危機、電力短缺及供應鏈中斷危機，且情況會變得更加嚴重，甚至點名美國是接下來影響最大的國家。

事實上，阿南德先前就曾提到極端天氣將於今年冬季衝擊全球，情況同樣在12月10日後加劇，會帶來持續低溫及大雨，截至明年5月之前還會伴隨飢荒及洪災等天災，千萬不可輕忽。

阿南德表示，上述危機要到明年下半年，狀況才會逐漸好轉，但他也提出5大解方，除了可以準備好替代能源以備不時之需之外；也可以投資黃金、白銀；自己種植作物、購買有機農地；要順應自然，珍惜現有資源；以及對神有信心。最後他強調，自己並非散布恐懼，而是身為占星師有責任警示人們，為接下來的災禍做好準備。