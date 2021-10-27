高端疫苗獲選WHO贊助之團結臨床試驗疫苗 14:442021/10/27 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心指揮官陳時中27日宣布高端獲選WHO贊助之團結臨床試驗疫苗。目前有2種疫苗獲選，除高端外，是美國Inovio。 陳時中指出，高端獲得入選的意義有三，一是顯示高端是相對優秀的疫苗，具有發展的潛力。二是，贊助的相關費用是由WHO贊助，因此相當不容易。三是，如果通過試驗，相信會有機會成為WHO認可的疫苗。 竹市幼師被迫請假打疫苗 議員呼籲專案或加開場次 高端獲WHO贊助進行第三期臨床試驗 陳時中：僅我和美國獲選 #高端疫苗 #WHO #贊助 #疫苗 #獲選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二劑達6成 依各國風險鬆綁邊境 04:102021/10/27 焦點要聞 風險分層開啟國境 學者籲未來依施打率、發生率鬆綁入境規定 11:082021/10/27 生活 學者引國際研究 曝「這2種疫苗」混打 突破性感染比例較2劑BNT低 12:432021/10/27 生活 日本捐贈第6批30萬劑AZ疫苗運抵 機師親切揮手致意 12:292021/10/27 生活 高銀挺體育選手每年擬編200萬 議員嫌少直呼「晴天霹靂」 14:492021/10/27 政治 《國際社會》5~11歲接種輝瑞新冠疫苗 FDA專家小組壓倒性通過 12:502021/10/27 財經 決戰疫世界 布局三大醫療趨勢 04:102021/10/27 財經要聞 甜心主播打疫苗秀「假時髦穿著」 細肩帶上身露鎖骨網讚：那麼美 10:572021/10/27 娛樂 巴西總統再失言：新冠疫苗和愛滋無關 09:242021/10/27 國際 《生醫股》列WHO團結試驗疫苗 高端喜孜孜 09:432021/10/27 財經 BNT攜手塞內加爾、盧安達 非洲設廠生產mRNA疫苗 09:362021/10/27 財經 財經熱門新聞 市值6億！台積電總裁出手轉讓千張股票給她 神秘人身分曝光 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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