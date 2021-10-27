指揮中心指揮官陳時中27日宣布高端獲選WHO贊助之團結臨床試驗疫苗。目前有2種疫苗獲選，除高端外，是美國Inovio。

陳時中指出，高端獲得入選的意義有三，一是顯示高端是相對優秀的疫苗，具有發展的潛力。二是，贊助的相關費用是由WHO贊助，因此相當不容易。三是，如果通過試驗，相信會有機會成為WHO認可的疫苗。