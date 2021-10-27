近期國內疫情趨緩，疫苗接種人口涵蓋率也已接近七成，回顧全球對抗新冠病毒過程中，mRNA等尖端技術的運用扮演重要角色，大幅縮短疫苗開發和產製的時程。證交所表示，10月4日上市的富邦基因免疫生技（00897）ETF屬於主題型ETF，投資目標是被動追蹤由ICE Data Indices所編製的NYSE FactSet全球基因免疫生技指數。

NYSE FactSet全球基因免疫生技指數，鎖定的佈局範疇包括疫苗與癌症醫療等生技領域，先以FactSet產業分類系統篩選出基因免疫生技相關公司，再透過大數據進行業務關鍵字比對，並計算出綜合分數來選股。目前成分股廣納全球交易所上市的48檔股票，單一個股權重上限為4％，並且每年調整關鍵字以及定期審核成分股名單和權重。

富邦投信表示，受惠於新冠疫苗強勁的需求，莫德納與BioNTech上半年營收與獲利亮眼，默克等藥廠開發治療新冠肺炎的口服抗病毒藥物，臨床試驗也陸續傳出佳音，NYSE FactSet全球基因免疫生技指數今年前三季上漲10.15％。

富邦投信認為，富邦基因免疫生技ETF上市時雖遭逢股市回檔，但基因編輯技術、基因療法、癌症醫療等領域日新月異，未來技術若有重大突破，往往有機會推升股價表現。

生技產業鏈較艱深複雜，且個股波動度可能較大，投資人要選擇標的並不容易。證交所表示，ETF交易便利且有助於分散個股風險，提供新的投資選擇，但也提醒投資人，仍應了解ETF背後的投資組合成分股內容，並謹慎評估市場價格變化及流動性等風險。