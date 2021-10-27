聯亞（3081）第三季季報意外跳水，單季EPS僅0.35元，一舉寫下歷史新低，還一口氣吃掉了上半年獲利超前的進度，直接由大勝轉為落後。

聯亞今年上半年業績開出紅盤，以EPS 3.29元大勝去年同期的2.06元，不料好戲只演了上半場，今日開出的第三季季報卻直線跳水，單季EPS僅餘0.35元，相較於上一季及去年同期的EPS1.16元、1.94元，呈現大幅衰退，也連帶拖累今年前三季的表現，經結算今年累計前三季EPS為3.64元，竟由勝轉敗，跑輸去年同期的EPS 4元。

為了第三季財報表現不佳，聯亞財務長楊吉裕還特別在線上法說會一開場，代表經營團隊向投資人致歉，認了「第三季營收及獲利確實低了很多。」

不料就在公司致歉後，主辦方就以此場次不對媒體開放為由，直接對媒體消音，並予斷訊。由於聯亞歷年的法說會均以線上形式召開，且從未發生過對媒體清場的情事，此次法說會如此大動干戈，原因何在？令人費思量。