中國外交部發言人趙立堅27日主持例行記者會。針對2020年澳洲吸引中國投資減少61％，澳外交貿易部已著手制定促進外國投資多元化的計畫，以彌補中國投資快速下降帶來的缺口。趙立堅表示，澳洲吸引中國投資減少的責任完全在澳方。一段時間以來，澳洲一些人動輒將中澳之間正常的經貿合作政治化、汙名化，對兩國開展正常交流合作無端設限，干擾了中澳務實合作良好發展的勢頭，也影響了中國企業對澳投資信心。

趙立堅指出，澳方一些人還聲稱去年中國對外直接投資下降，趙立堅對此回應道，事實是，2020年中國對外直接投資達1537.1億美元，同比增長12.3％，流量規模首次位居全球第一。他稍早提到的中國對外直接投資同比增長12％多，而澳洲去年吸引中國投資減少61％。不比不知道，一比嚇一跳。

趙立堅表示，中國政府鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展對外投資合作，也將堅決維護在外投資運營的中國企業的合法權益。澳洲政府應客觀理性看待中澳合作，為中國企業在澳洲經營提供公平、透明、非歧視的營商環境，多做有利於中澳互信與合作的事。