德意志銀行上季獲利優於預期 19:112021/10/27 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德意志銀行公布上季（9月底止）營收年增2％至60.4億歐元（約70億美元），淨利年增6％至3.3億歐元，優於分析師預期的2.8億歐元，預期明年將達成執行長索因（Christian Sewing）定下的營運目標。德意志銀行投資金融部門營收在上季下滑6％，所幸資產管理部門營收成長17％，促成整體營收成長。 雲端業務需求大增 微軟營收獲利躍增優預期 聯亞第三季獲利跳水 寫下歷史新低 #德意志銀行 #億歐 #部門 #營收成長 #上季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》基礎化學品價揚 巴斯夫3度上調全年獲利 15:232021/10/27 財經 熱門股－晶宏 Q4營收有望寫新高 04:102021/10/27 證券．權證 《國際產業》連5季賺錢 德銀Q3淨利1.94億歐元 17:392021/10/27 財經 長科＊上季獲利攀峰 本季營收續拚高 04:102021/10/27 證券．權證 《國際產業》廣告營收意外好 Alphabet獲利連3季創新高 12:162021/10/27 財經 信義大陸建案助攻 營收戰新高 04:102021/10/27 證券．權證 《通信網路》低軌衛星有多夯 昇達科訂單能見度達5季 08:012021/10/27 財經 電動車、元宇宙帶動 台股重返季線之上 16:292021/10/27 財經 前三季賺進５個股本！聯發科上修今年展望 04:102021/10/27 財經要聞 《半導體》聯電Q3每股淨利升至1.43元 Q4營收再戰新高 17:222021/10/27 財經 《國際產業》上季營收意外強 超微上修全年展望 09:262021/10/27 財經 財經熱門新聞 張忠謀苦勸擋不住！ 台積電董座曝老美這動作種下惡果 - 財經 張忠謀1張照公開台積電30年戰略 他卻爆當年這3人的決定最關鍵 - 財經 超級法說周 2大IC設計閃崩後 聯電、友達洩1關鍵穩了 - 財經 台積電宣布最新製程 擴大技術領先 - 財經 - 旺報 男大生瘋虛擬貨幣 1年從16萬暴賺千萬 他竟嘆：對生活迷茫了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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