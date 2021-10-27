德意志銀行公布上季（9月底止）營收年增2％至60.4億歐元（約70億美元），淨利年增6％至3.3億歐元，優於分析師預期的2.8億歐元，預期明年將達成執行長索因（Christian Sewing）定下的營運目標。德意志銀行投資金融部門營收在上季下滑6％，所幸資產管理部門營收成長17％，促成整體營收成長。