圖/財訊提供

今年大多數半導體公司業績都創下歷史新高，但在運價高漲、限電、美中科技戰的影響下，已有公司營收受到影響，出現大幅轉折。

過去1年，是台灣半導體產業豐收的1年，從IC設計、製造到封裝測試，許多公司今年累計營收都創下歷史新高。《財訊》分析，盤點股價超過百元的半導體類股，仍會發現有多家公司營收較去年明顯下滑，IC設計公司神盾和IC測試公司穎崴都出現同樣的狀況，兩家公司都表示，業績下滑和手機產業的變動有關。

神盾的主要業務是設計指紋辨識晶片，主要應用包括手機，今年1~9月，神盾的累計合併營收為26億元，較去年同期下滑47%，今年上半年，神盾每股虧損1.83元，和去年上半年EPS（每股稅後純益）5.85元的表現，也有相當大的落差。

神盾 前9月營收跌47%

神盾去年獲利近一個資本額，為何今年營收卻快速下滑？接受《財訊》 採訪時，神盾發言體系表示，「公司近期營收狀況確實較為挑戰，主要是因為市場長短料問題，連帶影響到我們的出貨進度；此外，中國手機市場下修需求、印度新冠疫情，也是影響因素」。神盾表示，下半年進入旺季，對前景仍保持樂觀。

不過，神盾去年進攻中國手機指紋辨識晶片市場，許多警訊顯示出，這個市場已是一片紅海；最明顯的例子，就是中國最大指紋辨識晶片公司匯頂科技，8月26日發布半年報，淨利連續6季下滑，母公司淨利較去年下降31%。匯頂市值在高峰時，雖然曾一度逼近聯發科，但今年聯發科已多次減持匯頂持股，而匯頂也轉向發展物聯網等晶片應對。

神盾近期也採取同樣策略，10月8日，神盾宣布投資安國、SCT Holdings等公司，如何擺脫指紋辨識晶片的紅海市場，才是神盾的當務之急。

另一家營收衰退的公司，是做IC測試業務的穎崴，《財訊》報導指出，今年1~9月累計合併營收為19.43億元，較去年同期下滑15%，今年上半年，穎崴EPS為3.89元，也較去年上半年EPS 8.43元下滑不少。

接受《財訊》 採訪時，穎崴資深副總經理李振昆表示，公司營收下滑，主要是受到去年美國對華為禁令的影響，穎崴的主要業務，是手機、高性能運算、AI等高頻高速晶片的測試，在這個領域有關鍵專利。李振昆表示，除了華為，全球前10大手機大廠也多半是穎威的客戶，先前，由於華為下單經常狠買高單價的服務，華為訂單一夕消失後，穎崴積極調整客戶和產品組合應對，「我們是很有彈性的。」

穎崴 上半年EPS腰斬

他解釋，如果測試愈複雜的IC，服務費用會愈高，現在穎崴跟新客戶還在磨合期，但產能已經滿載，如果高階服務比重逐漸提高，營收就會逐漸往上走。