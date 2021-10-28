友達（2409）公告第三季財報，單季大賺193億元，讓人眼睛一亮。雖然第三季電視面板價格崩跌，不過友達價值轉型策略奏效，再加上產品組合調整得宜，單季營收、獲利仍維持高檔，累計今年前三季歸屬於母公司之淨利達506.75億元，每股盈餘5.33元，賺進半個股本。

友達第三季合併營收約990.55億元、季增3.55％，毛利率約27.67％，相比前一季略減1.07個百分點，營業利益約204.27億元、季增0.7％，稅前淨利約208.91億元、歸屬於母公司業主之權益約193.1億元，每股盈餘約2.03元，均與前一季相當，表現相當亮眼。

累計友達今年前三季合併營收約2776.51億元、相比去年同期大幅成長45.8％，毛利約731.65億元，營業利益約527.3億元，稅前淨利約543.5億元，歸屬於母公司業主之權益約506.75億元，每股盈餘約5.33元，相比去年同期轉虧為盈。

友達法說在28日下午登場，由董事長彭双浪、總經理柯富仁、顯示策略事業群資深副總經理陳建斌和財務長曾煜智主持。電視面板價格何時止跌？第四季乃至明年上半年面板市況變化？都將在法說會中說明。