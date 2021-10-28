電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠曜越(3540)受到長短料影響，第3季合併營收為8.96億元，季減22.34%，曜越宣布旗下全線47項散熱產品，不論是氣冷、一體式水冷或水冷散熱產品，皆支援LGA 1700 CPU腳位，以利產品和Intel第12代處理器相容。

為不斷滿足消費者對高階散熱產品的需求，曜越旗下全線47項散熱產品，不論是氣冷、一體式水冷或水冷散熱產品，皆支援LGA 1700 CPU腳位，以利產品和Intel第12代處理器相容；曜越表示，以鋼影TOUGHFAN為概念延伸出的鋼影TOUGHAIR系列氣冷散熱器及鋼影TOUGHLIQUID ARGB Sync系列一體式水冷散熱器，可滿足想要打造擁有出色散熱效果的高規格電腦系統玩家需求。

曜越表示，鋼影TOUGHAIR系列氣冷散熱器有三種規格：TOUGHAIR 110為下吹式CPU散熱器、TOUGHAIR 310跟TOUGHAIR 510皆為單塔散熱體設計，其設計理念與TOUGHFAN 12高風壓風扇相同，並採用非對稱散熱鰭片和銅製導熱管，鋼影TOUGHAIR系列可以真正成為新一代系統的終極散熱解決方案。

再者，鋼影TOUGHLIQUID ARGB Sync系列一體式水冷散熱器共有240/280/360三種不同規格，配有鋼影TOUGHFAN高風壓風扇並支援5V RGB兼容的主板，玩家可以控制360度可旋式上蓋的6顆LED燈的燈效，且玩家還可以透過水冷頭上的內建的專用控制器來輕鬆地切換燈效。

受到電子供應鏈長短料影響，曜越第3季合併營收為8.96億元，季減22.34%，累計前9月合併營收為34.08億元，年減14.34%。