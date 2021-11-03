鼎炫-KY(8499)旗下隆揚電子致力於新材料開發和電磁波管理，不論是5G材料、電磁波屏蔽材料和散熱材料的開發，皆隨著電子科技業的進展滿足客戶需求。近期隆揚取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場，爭取3000億美金規模的汽車電子市場。

車用電子市場特性是訂單穩定及長期，但車用電子市場由於對產品的耐候性、安全性及產品壽命上皆需在開發階段進行長時間、多批次的再現驗證，一旦成功導入使用特定車型，在該車型的生命週期內一般不會再改變，所以車用市場有導入時間長、品質要求高、價格高及訂單長期且可預期的特性，意味著汽車電子市場是享有高毛利且長期的特性。隆揚此次通過TS-16949認證，將產品應用在包括高頻板、軟板、軟硬結合板等主要車用電子的高度成長領域，宣告正式跨入高階車用電子穩定且高獲利的市場。

新能源車最重要的性能指標之一「電池重量能量密度及體積能量密度」上，除了三元鋰電池的配方優化外，現階段投入最多的即是正、負極材料的薄型化，如負極材料的銅箔厚度由12um轉換到8um，未來將再進一步減薄至6um。隆揚掌握6um及未來下一代負極材料(可達3um)的生產技術，並利用特有的工法，進一步將複合材料的技術結合在產品內，產品除了具備常規高平坦、極佳的均勻性及高機械強度外，並附加一至多層的複合材料，鋰電池的材料厚度將得到進一步的薄化，也提高能量密度，同時該技術也獲得新興電池技術廠商的青睞，將有機會搭載於新能源車最佳解決方案固態電池之中。