美股昨夜創高，台股今日隨勢而上，台積電(2330)等大型電子權值股領軍揚升，開盤跳空大漲逾百點，半導體多頭士氣如虹，聯電(2303)、世界先進(5347)等紛紛上揚，元宇宙、板卡重獲青睞，高價IC股7千金爭豔，加上化工、百貨、紡織、汽車等傳產類股助攻下，大盤收17541.36點、續漲126.06點，離歷史高點18034.19點還差492點，總成交值增至3932.55億元，連續9個交易日成交量突破3000億元；櫃買市場收216.93點、上漲2.12點，總成交值836.36億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，今日電子權值股發威，再加上櫃買OTC指數助攻，台股量價齊揚，指數站穩17500點。大盤進行大約1個月的整理過後重啟攻勢，短線上相當強勢，後市若法人態度未變，台股向上的趨勢也不會改變。

盤面上，台積電盤中最高曾至617元，尾盤收在611元，上漲1.5%；聯電最高曾至64.9元，終場收63.1元，上漲0.96%；聯發科(2454)今雖一度站上千元，收在978元，下跌0.2%；大立光(3008)外資昨日由賣轉買，收在2060元，上漲0.49%；祥碩(5269)守穩1700元，收在1705元，上漲4.28%；航空雙雄高飛，華航收在22.05元，上漲5%、長榮航收24.95元，上漲6.17%；元宇宙當紅，威盛(2388)、位速(3508)雙雙收在漲停板、宏達電(2498)、威鋒電子(6756)、凌陽創新(5236)、智微(4925)等漲幅在4~5%不等。

由籌碼面來觀察，在現貨市場方面，外資昨日連續買超，在期貨市場昨日外資減碼空單將近4000口，整體淨空單口數約1.7萬口。若從技術面來看，目前日KD指標維持高檔，對多方有利。台股短線仍偏多，操作上宜汰弱留強，不宜過度追高，嚴控手中持股水位。