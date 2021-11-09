中鼎(9933)旗下俊鼎獲東方匯理銀行臺北分行1.25億美元中期保證額度，其中，將提供旗下俊鼎公司所承攬「中能離岸風場水下基樁製造工程」8億新臺幣「綠色保證函」。

俊鼎董事長譚雲鵬表示，俊鼎在本案加上先前雲林允能及CIP彰芳暨西島兩案的離岸設備製造，累計於水下基礎轉接段將達40座、水下基樁210支，成功奠定俊鼎在水下基礎設備製造領域舉足輕重的地位。

俊鼎承攬位於彰化外海的中能風場，共取得近百支水下基樁製造訂單(Pin Pile，PP)，本保證函是東方匯理銀行全球第一個與永續性發展連結的綠色保證函額度；俊鼎承諾將持續依ISO 14001:2015環境管理系統執行工作並通過查證，及披露該案預期的環境影響和碳排放減量等項目。

中鼎集團2020年綠色及低碳工程簽約額約1090億元，占整體簽約額的84%；綠色及低碳在建工程，於2015年至2021年8月則成長355%，成為業務成長的重要動力。