大陸公募基金規模再創新高，截至9月底，規模已逼近24兆元（人民幣，下同）。據天相投顧資料顯示，截至9月底，大陸8000多檔基金合計規模達23.95兆元，較6月底增長8722.47億元。

《中國證券報》報導，截至9月底，大陸債券型基金規模為5.89兆元元，較6月底增長近6000億元。

此前較為小眾的FOF（fund of funds，組合型基金）基金也越來越為投資者所接受。截至9月底，FOF基金規模為1838.01億元，較6月底增長44.29％。

此外，第3季度QDII（合格境內機構投資者）基金也頗受追捧，獲淨申購273.84億單位。截至9月底，QDII基金規模已超過2000億元，較6月底增長303.84億元。

從基金公司非貨幣短期理財規模（即剔除貨幣市場基金和短期理財債券型基金之後的規模）看，基金管理人間的差距頗大。例如，易方達基金、華夏基金、廣發基金等38家頭部基金管理人的規模超1000億元，其中，易方達基金管理規模穩定在1兆元以上。