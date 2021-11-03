五倍券刺激消費，是否能讓商圈起死回生？依據實價登錄最新資料，台北市知名商圈西門町，8月份在武昌街二段出現一筆店面單坪租金11667元的租賃交易，為實價登錄以來、同路段首度破萬的租金單價，且同月同樣在武昌街二段也有一筆租金單價8295元的店面租賃，其在同路段亦屬高單價，兩個店面同月份加碼進駐。大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，疫情趨緩，政府也大力促進民間消費，各大商圈期待人潮回歸，且國際旅遊仍有難度，因此具觀光價值的商圈有吸納內需的機會。

武昌街二段在去年之前的租賃記錄並不多，每年約1~3件，平均租金約每坪2000~5000元，但今年統計至8月，已有9筆店面租賃交易，不過多數發生在4月以前，郎美囡分析，西門町是台北市黃金商圈，過去店面出租的機會很少，在電商衝擊及疫情出現後，店面空置率才逐漸增高，由於商圈知名度高，新品牌或想試水溫的店家仍願意進駐，而武昌街二段靠近環河南北道路，屬於西門町較外圍的地段，相較於捷運西門站周邊徒步區單坪租金可達2萬元，租金水平落差大，不過這個區塊有武昌誠品及電影院，防疫降級放寬電影院的限制拉回人流，五倍券也讓消費人潮也回籠，因此吸引店家趁機卡位。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，疫情之後各大商圈衰頹，店家退出結束營業的消息不斷，如今疫苗施打普及率提高，國人恐懼解除，尤其先前受疫情抑制的消費力道，將大舉反彈，有助緩解商圈空置問題。