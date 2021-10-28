新北市金山區中正路為金山主要幹道，不僅假日車流眾多，平日也是公車及金山區民上班往來必經之路，而中正路、中華路口更是車潮的熱點且時有交通意外發生，為提升交通安全環境，已於10月下旬完成增設金山區中正路、中華路口紅綠燈，提供民眾安全回家的路。

新北市議員周雅玲表示，該路段為十字路口且無交通號誌，雖有多項交通輔助號誌可供利用，但因路口較大車速過快，現有號誌效果有限，而車輛需左右轉時因兩側建築阻擋轉彎車視線，容易造成意外事故，為保障民眾通行來往安全，特別邀集各單位會勘後，決議增設號誌改善路口交通。

金山區中正路、中華路口增設號誌。（金山區公所提供）

金山區長廖武輝提醒「駕駛路口慢看停、行人停看聽」，交通安全的維護並非只有一方之責，而是在多數人的共同努力下方可達成，感謝周雅玲議員及各單位共同改善主要幹道的交通，讓居民、用路人行的安心，也配合剛完工的中山溫泉公園讓遊客玩得盡興，也期望能在這疫情稍緩、百業待興的時間，給金山帶來更多的活力。

金山區公所表示，改善道路交通安全、降低事故發生刻不容緩，公所同仁於勤務中，如發現交通標誌、標線損壞模糊、設置錯漏、路樹枝葉遮蔽交通視線、交通號誌時制、時相規劃設計不當或其它交通工程設施設置不良，顯有影響用路人交通安全之虞時，將立即通報相關單位辦理會勘研議改善，維修單位將第一時間修復完成以保持道路通行的品質。